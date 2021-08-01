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В Токио жители вышли на протест из-за проведения Олимпийских игр

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В Японии жители вышли на протест против Олимпийских игр в Токио к теннисному парку, где в настоящий момент российский теннисист Карен Хачанов играет с немцем Александром Зверевым в финале одиночного мужского турнира. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает «Спорт-Экспресс»

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Люди с мегафонами скандируют лозунги «Нет, нет — Олимпиаде!». Полиция пока что не вмешивается в происходящее.

30 июля Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады в Токио в одиночном разряде, гарантировав сборной ОКР как минимум серебро Игр. Хачанов одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3). Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

В тот же день российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Олимпиады в Токио, где они встретятся с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Таким образом, у сборной ОКР в этой дисциплине будут золото и серебро.

Веснина и Карацев обыграли сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу россиян.

Ранее, 23 июля, во время церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр, тысячи японцев вышли на улицы в знак протеста против проведения соревнований. Демонстранты c плакатами и флагами собрались у стен Национального стадиона, куда на церемонию прибыли несколько сотен высокопоставленных лиц.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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