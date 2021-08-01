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Декан журфака МГУ выразила соболезнования в связи со смертью Ясена Засурского

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Декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Елена Вартанова рассказала в воскресенье, 1 августа, что смерть президента факультете Ясена Засурского является уходом великого учителя.

«Что сказать, учитель ушел, великий учитель ушел. Вся российская журналистика будет помнить его»,— сказала она ТАСС.

Декан также отметила, что Засурский умер не после борьбы с какой-либо конкретной болезнью. По ее словам, «он сохранял активность практически до последних дней, хотя ему, конечно, было тяжело». Она также отметила, что 91 год — это почтенный возраст.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы Григорий Прутцков на своей странице «ВКонтакте» написал в свою очередь, что с именем Ясена Засурского связан каждый день жизни не только журфака, но и всей страны. По его словам, Засурский был такой же константой журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворе.

Как отметил старший преподаватель кафедры истории русской литературы и журналистики МГУ Егор Сартаков, это невосполнимая утрата. Он рассказал, что сам журфак даже называли факультетом Засурского.

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский скончался 1 августа в Москве на 92-м году жизни. Об этом сообщил его внук Иван Засурский.

До последних дней жизни Ясен Засурский являлся президентом журфака МГУ, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, а также исследовал системы СМИ зарубежных стран.

Засурский имел множество наград. В 1999 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для отечественной журналистики. Также был удостоен ордена Дружбы, ордена Трудового Красного Знамени, золотой медали ЮНЕСКО имени Махатмы Ганди.

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