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В России выявили 22 804 случая коронавируса за сутки

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За последние сутки в России выявлено 22 804 случая COVID-19, сообщили в воскресенье, 1 августа, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Наибольшее число новых случаев обнаружено в Москве (2484), Санкт-Петербурге (1911) и Подмосковье (1658).

Всего за сутки из-за осложнений от коронавируса погибли 789 человек, выздоровели 17 271 человек.

По состоянию на 1 августа в России выявлено 6 288 677 случаев коронавируса, с начала пандемии зафиксировано 159 352 летальных исхода, выздоровели 5 625 890 человек.

30 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России необходимо ускорить вакцинацию от коронавируса, чтобы не допустить всплеска новых случаев осенью в стране. Летом, по словам Поповой, люди более разобщены, так как находятся в отпусках или на каникулах, однако в сентябре они вернутся на работу и в учебные заведения, поэтому сейчас важно привиться.

В тот же день главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. По его словам, введение препарата от COVID-19 служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме. Более того, решение сделать прививку от инфекции до новой волны — это гражданская ответственность, указал он.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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