Преподаватели журфака МГУ выразили соболезнования в связи со смертью Ясена Засурского

Преподаватели факультета журналистики МГУ им М.В. Ломоносова 1 августа выразили соболезнования в связи со смертью президента факультета Ясена Засурского.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы Григорий Прутцков на своей странице «ВКонтакте» написал, что с именем Ясена Засурского связан каждый день жизни не только журфака, но и всей страны.

«Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он — такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике [...]. Ясен Николаевич всегда останется для нас живым, пока живы мы. Ведь Учитель в своих учениках приобретает настоящее бессмертие», — написал преподаватель.

Как отметил старший преподаватель кафедры истории русской литературы и журналистики МГУ Егор Сартаков, это невосполнимая утрата. Он рассказал, что сам журфак даже называли факультетом Засурского.

«Честно говоря, мне как студенту, который учился у Ясена Николаевича, а теперь как преподавателю, который работает на факультете, который справедливо называют факультетом Засурского, казалось, что Ясен Николаевич будет всегда. Мы даже шутили как-то, что он как английская королева»,— приводит слова преподавателя телеканал РЕН ТВ.

Старший научный сотрудник кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ им. Ломоносов Сергей Борисов сказал, что Засурский «непререкаемый авторитет в области просто высшего образования, настоящий интеллигент».

«Непотопляемый Засурский – это не просто утрата большого ученого или утрата человека, который практически был гигантом нашего факультета 60 лет, это для факультета совершенно невозможная, невосполнимая потеря»,— рассказал он РЕН ТВ.

Президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский скончался 1 августа в Москве на 92-м году жизни. Об этом сообщил его внук Иван Засурский.

До последних дней жизни Ясен Засурский являлся президентом журфака МГУ, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, а также исследовал системы СМИ зарубежных стран.

Засурский имел множество наград. В 1999 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – за большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для отечественной журналистики. Также был удостоен ордена Дружбы, ордена Трудового Красного Знамени, золотой медали ЮНЕСКО имени Махатмы Ганди.