Башар Асад поручил премьер-министру сформировать новое правительство

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад уполномочил премьер-министра Хусейна Арнуса сформировать новое правительство. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщили в пресс-службе правительства Сирии.

«Президент Асад издал указ № 206 на 2021 год о назначении г-на Хусейна Арнуса для формирования правительства в Сирийской Арабской Республике»,— говорится в сообщении.

Ранее, 17 июля, Башар Асад принес присягу в Дамаске в качестве главы государства, избранного на четвертый семилетний срок. В своей инаугурационной речи президент Сирии поблагодарил народ за стойкость и мужество в преодолении трудностей, связанных с продолжающимся уже 10 лет военным конфликтом на территории страны.

Также сирийской президент отметил, что народ, который вел ожесточенную войну и вернул большую часть своих земель, способен строить экономику даже в самых сложных обстоятельствах. Кроме того, он заявил, что намерен инвестировать в область альтернативных источников энергии.

27 мая Башар Асад, набрав более 95% голосов, выиграл президентские выборы в Сирии. По словам председателя сирийского парламента Хаммуда Сабага, явка на выборах составила 78%. За Асада проголосовали 13 540 860 человек более чем из 14 млн участвующих в выборах граждан.

На предыдущих выборах главы государства в 2014 году за него отдали голоса более 88% граждан.

Голосование на выборах президента Сирии состоялось 26 мая, выборы продлили на пять часов — до полуночи. Граждане могли отдать свой голос за трех кандидатов — Башара Асада, оппозиционера Махмуда Ахмеда Мураи и социалиста Абдаллу Саллюма Абдаллу.