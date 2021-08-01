Во Флориде зафиксировали антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Рекордный за все время пандемии прирост случаев заражения COVID-19 за сутки — 21 683 — был зарегистрирован в американском штате Флорида. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, опубликованные на их сайте.

Огромное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, зарегистрированным в пятницу, делает Флориду новым эпицентром коронавируса в США, сообщает агентство AP.

Ранее, 29 июля, в штате было выявлено 17 093 случая за сутки, за неделю до этого — 13 256.

Как пишет Business Insider, предыдущий рекорд суточных заболеваний во Флориде пришелся на 7 января 2021 года и составил 19 334 случая.

C 1 июля губернатор штата Рон Десантис своим указом отменил действие всех антикоронавирусных ограничений на территории Флориды. Также Десантис подписал указ, запрещающий требовать у местных жителей сертификаты о получении вакцины от COVID-19.

Ранее президент США Джо Байден призвал федеральных чиновников и губернаторов штатов перейти к более строгому отношению к вакцинации населения от COVID-19 и передал властям на местах право принимать решение об обязательных прививках работников ряда сфер.

Комментируя это, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отметила, что в США существует большая поляризация между сторонниками и противниками вакцинации.

В США к 29 июля первую дозу вакцины получили 189,9 млн человек (57,2% населения страны), полный курс вакцинации прошли 163,8 млн человек (49,4%).

Соединенные Штаты остаются мировым лидером по числу случаев COVID-19 и количеству летальных исходов. По последним данным Университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 34,9 млн человек, скончались более 613 тыс.