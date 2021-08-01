В ОКР заявили об отсутствии случаев COVID среди российских спортсменов на ОИ

По состоянию на середину Олимпийских игр в Токио среди российских спортсменов нет ни одного инфицированного коронавирусной инфекцией, заявил в воскресенье, 1 августа, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«В настоящий момент мы пересекли экватор Олимпиады в Токио. Первый и самый главный итог — то, что в составе команды России нет ни одного инфицированного ковидом <...> Для нас это особый предмет для гордости, в графе «положительно» у тестированных значится ноль, для нас это положительный результат», — сказал он.

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