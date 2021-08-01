Французский боксер Алиев устроил забастовку после поражения на Олимпиаде

Французский тяжеловес Мурад Алиев проиграл дисквалификацией британцу Фрезеру Кларку в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу. Причиной такого решения судей стал удар соперника головой.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Алиев в резкой форме начал выражать недовольство судейским решением, а также вступил в перепалку с Кларком. После этого французский боксер демонстративно отказался покидать ринг.

В полуфинале Кларк встретится с Баходиром Джалоловым из Узбекистана. Поединок состоится 4 августа.

Ранее 1 августа сообщалось, что российский боксер Имам Хатаев проиграл британскому спортсмену Бенджамену Уиттакеру в полуфинале турнира и завоевал бронзу Олимпиады в Токио в весовой категории до 81 кг.