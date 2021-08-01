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Российские рапиристы вышли в финал командных соревнований на ОИ в Токио

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Российские рапиристы в воскресенье, 1 августа, вышли в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Токио.

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Россияне Кирилл и Антон Бородачевы, а также Владислав Мыльников в полуфинале победили сборную США со счетом 45:41.

В финале, начало которого состоится в 13:50 мск, сборная Олимпийского комитета России (ОКР) встретится с Францией.

Накануне российские саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева одержали победу над командой Франции в финале олимпийского командного турнира по сабле. Встреча завершилась со счетом 45:41. Спортсменки принесли сборной Олимпийского комитета России 11-е золото на Олимпиаде.

Ранее, 29 июля, российские рапиристки выиграли золото в командном турнире Олимпийских игр, принеся ОКР восьмую награду высшей пробы. Россиянки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34, пишет «Спорт-Экспресс».

В третьем раунде при счете 11:7 в пользу россиянок Мартьянова подвернула ногу, ей оказали медицинскую помощь. Несмотря на это, спортсменка сумела продолжить выступление.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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