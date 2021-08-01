Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет пригрозил России санкциями из-за Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что Германия не допустит использование Россией газопровода «Северный поток – 2» в качестве рычага геополитического давления. Об этом он рассказал в субботу, 31 июля, в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза», — сказал он.

Кроме того, Лашет отметил, что Евросоюз при помощи «СП-2» сможет предотвратить деструктивную деятельность РФ.

Германия считает недопустимыми «нарушения международного права» Россией и нападки на западные демократии, заключил он.

Ранее, 28 июля, глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» должно быть завершено к концу августа, тогда как пуск первого газа по трубопроводу возможен уже в текущем году.

26 июля глава «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что Россия использует газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС.

21 июля советник американского Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США не стали вводить очередные санкции против «СП-2», поскольку считают ограничения неэффективными на данном этапе, когда трубопровод почти достроен. В этот же день стало известно, что Германия и США достигли договоренности по «Северному потоку – 2».

Договоренности сводятся к тому, что Берлин примет меры по поддержке европейского энергорынка. Германия обязана принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей. ФРГ также выделит €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организует фонд размером $1 млрд, который обеспечит ее энергобезопасность.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.