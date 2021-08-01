Прямой эфир
Спорт
В ОКР заявили об отсутствии случаев COVID среди российских спортсменов на ОИ
Спорт
Французский боксер Алиев устроил забастовку после поражения на Олимпиаде
Спорт
Российские рапиристы вышли в финал командных соревнований на ОИ в Токио
Мир
В прачечной в Нью-Йорке произошла стрельба
Общество
Россияне смогут получить «арктический» гектар
Спорт
Хатаев объявил о завершении карьеры в любительском боксе
Мир
Штат Флорида стал новым эпицентром распространения COVID-19 в США
Спорт
Гимнастка Байлз вновь снялась с упражнений в личном первенстве на Играх

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет пригрозил России санкциями из-за Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат в канцлеры ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что Германия не допустит использование Россией газопровода «Северный поток – 2» в качестве рычага геополитического давления. Об этом он рассказал в субботу, 31 июля, в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Сделке время: в чем суть соглашения Германии и США по СП-2
И почему Вашингтон отказался от давления на проект

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза», — сказал он.

Кроме того, Лашет отметил, что Евросоюз при помощи «СП-2» сможет предотвратить деструктивную деятельность РФ.

Германия считает недопустимыми «нарушения международного права» Россией и нападки на западные демократии, заключил он.

Ранее, 28 июля, глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» должно быть завершено к концу августа, тогда как пуск первого газа по трубопроводу возможен уже в текущем году.

26 июля глава «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что Россия использует газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС.

21 июля советник американского Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США не стали вводить очередные санкции против «СП-2», поскольку считают ограничения неэффективными на данном этапе, когда трубопровод почти достроен. В этот же день стало известно, что Германия и США достигли договоренности по «Северному потоку – 2».

Договоренности сводятся к тому, что Берлин примет меры по поддержке европейского энергорынка. Германия обязана принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей. ФРГ также выделит €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организует фонд размером $1 млрд, который обеспечит ее энергобезопасность.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021