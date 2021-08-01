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Аналитики рассказали о бюджетных поездках на поезде в августе

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали о самых бюджетных направлениях внутри России, куда можно отправиться в августе на поезде. Результаты исследования были предоставлены телеканалом RT в воскресенье, 1 августа.

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К разработанному Москвой сервису присоединился каждый регион страны

Так, если отправляться из Москвы, то бюджетнее всего окажется поездка в Белгород или Санкт-Петербург: билет можно приобрести за 800–830 рублей. Чуть дороже будут стоить поездки в Нижний Новгород, Казань и Уфу (до 1480 рублей).

Жители Санкт-Петербурга за цену, начинающуюся от 1000 рублей, могут поехать в Москву. В качестве дополнительных вариантов для путешествий можно рассмотреть поездки в Нижний Новгород, Белгород, Архангельск и Казань.

Из Сочи за 690 рублей можно отправиться в Краснодар, а также в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Волгоград и Воронеж.

А вот из Краснодара можно добраться до Сочи всего за 690 рублей. Поездка во Владикавказ будет стоить 990 рублей, а в Симферополь — от 1250 рублей. Дороже обойдутся путешествия в такие города, как Ворожен и Москва.

Ранее, 21 июля, аналитики Aviasales и AliExpress составили портрет российских путешественников на основе их предпочтений, о чем они сообщили в своем пресс-релизе, поступившем в «Известия».

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