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Боксер Хатаев заявил о несогласии с решением судей на Играх

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Российский боксер Имам Хатаев, получивший бронзу Олимпиады в Токио в воскресенье, 1 августа, после поражения от британца Бенджамина Уиттакера, не согласен с судейским решением. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я сделал все, что мог. Я считаю, что я выиграл этот бой. Не согласен с решением судей. Считаю, что в третьем раунде я больше нанес ударов, а он [Бенджамин Уиттакер] просто бегал», — сказал Хатаев.

Полуфинальная встреча завершилась поражением Хатаева раздельным решением судей (1:4).

Финальная встреча в весовой категории до 81 кг у мужчин пройдет 4 августа.

В первом круге Хатаев одолел марокканца Ассагира Мохамеда, затем одержал победу над представителем Казахстана Бекзадом Нурдаулетовым, в этом бою россиянин получил сильное рассечение головы. В четвертьфинале он отправил в нокаут Газимагомеда Джалилова, представляющего Испанию.

26-летний боксер два раза завоевывал титул чемпиона России в 2019 и в 2020 годах.

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