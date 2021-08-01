USADA попросило огласить результаты тестирования российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) должен обнародовать результаты тестирования на допинг всех участников летних Олимпийских игр в Токио, но в частности — российских спортсменов. С таким заявлением в субботу, 31 июля, выступил генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

«Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России», — цитирует главу американской организации Yahoo Sports.

Тайгарт указал, что все спортсмены считаются невиновными до того момента, пока не будет доказано обратное. По его словам, Россия «продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания».

Также глава ведомства по борьбе с использованием запрещенных веществ начал говорить о некой «темной туче», которой себя окутали «российские государственные и спортивные чиновники», добавив, что они «вытолкнули своих спортсменов из урагана».

Таким образом Тайгарт выступил в защиту американского пловца Райана Мерфи, который намекнул российскому спортсмену, золотому медалисту Евгению Рылову на использование допинга. Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Михаил Буханов заявил, что Рылов был протестирован трижды и, более того, прошел дополнительную проверку в международной федерации.

Как итог, Мерфи написал россиянину в Instagram и объяснил, что на конференции произошло недопонимание. Спортсмены уладили все вопросы между собой, а американец принес извинения за инцидент.

Российский пловец завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась Мерфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.