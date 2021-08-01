Прямой эфир
Мир
Штат Флорида стал новым эпицентром распространения COVID-19 в США
Общество
Транспортное сообщение в Приамурье прервано из-за паводка
Спорт
Гимнастка Байлз вновь снялась с упражнений в личном первенстве на Играх
Наука
Канадские палеонтологи обнаружили следы древнейшего многоклеточного
Спорт
Российский боксер Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в категории до 81 кг
Мир
Блинкен и глава МИД Израиля договорились о сотрудничестве по Mercer Street
Общество
В России разработали уникальный воздухоочиститель для самолетов
Общество
Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу на территории России

Канадские палеонтологи обнаружили следы древнейшего многоклеточного

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канадский палеонтолог Элизабет Тернер из Лаврентийского университета в Садбери во время анализа пород неопротерозойской эры, сформировавшихся за несколько сотен миллионов лет до начала одного из первых ледниковых периодов в истории Земли, обнаружила предполагаемый отпечаток самого древнего многоклеточного. Результаты ее исследования опубликованы в журнале Nature.

Вперед в прошлое: можно ли оживить древнюю флору и фауну
Ученые не оставляют надежды «воскресить» мамонта или человека, подвергнутого глубокой заморозке

Специалист рассказала, что, изучая породу, заметила нетипичные разветвленные отпечатки длиной от миллиметра до нескольких сантиметров, представляющие собой множество трубчатых структур. Как предполагает ученый, окаменелость может представлять собой остатки древних губок с белковым скелетом.

Установлено, что находке около 890 млн лет, что может служить доказательством того, что многоклеточная жизнь появилась за 350 млн лет до кембрийского взрыва — резкого появления различных форм сложных живых организмов 550 млн лет назад.

При условии, если данные о происхождении отпечатков подтвердятся, находка станет первым физическим доказательством того, что многоклеточные появились задолго до увеличения концентрации кислорода в водах океанов.

Ранее в Арктике обнаружили останки динозавров, которые обитали там круглый год. Об этом сообщается в статье американских ученых, опубликованной 24 июня в журнале Current Biology.Таким образом, исследователи опровергли убеждение, что динозавры, останки которых находят в арктических широтах, для размножения мигрировали в южные районы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021