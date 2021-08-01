Канадские палеонтологи обнаружили следы древнейшего многоклеточного

Канадский палеонтолог Элизабет Тернер из Лаврентийского университета в Садбери во время анализа пород неопротерозойской эры, сформировавшихся за несколько сотен миллионов лет до начала одного из первых ледниковых периодов в истории Земли, обнаружила предполагаемый отпечаток самого древнего многоклеточного. Результаты ее исследования опубликованы в журнале Nature.

Специалист рассказала, что, изучая породу, заметила нетипичные разветвленные отпечатки длиной от миллиметра до нескольких сантиметров, представляющие собой множество трубчатых структур. Как предполагает ученый, окаменелость может представлять собой остатки древних губок с белковым скелетом.

Установлено, что находке около 890 млн лет, что может служить доказательством того, что многоклеточная жизнь появилась за 350 млн лет до кембрийского взрыва — резкого появления различных форм сложных живых организмов 550 млн лет назад.

При условии, если данные о происхождении отпечатков подтвердятся, находка станет первым физическим доказательством того, что многоклеточные появились задолго до увеличения концентрации кислорода в водах океанов.

Ранее в Арктике обнаружили останки динозавров, которые обитали там круглый год. Об этом сообщается в статье американских ученых, опубликованной 24 июня в журнале Current Biology.Таким образом, исследователи опровергли убеждение, что динозавры, останки которых находят в арктических широтах, для размножения мигрировали в южные районы.