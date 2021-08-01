Транспортное сообщение в Приамурье прервано из-за паводка

Транспортное сообщение на опорной трассе Амурской области было прервано в результате паводка, который смыл подходы к мосту. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает Министерство транспорта по области.

«Прервано транспортное сообщение на опорной трассе Приамурья. На 135-м км автодороги Благовещенск–Гомелевка потоком воды смыло подходы к мосту. Участок дороги <…> закрыт для движения всех видов транспорта», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице регионального Минтранспорта в Instagram.

Отмечается, что на фоне пребывания воды начать восстановительные работы невозможно. Движение транспортных средств осуществляется по альтернативному направлению Завитинск–Поярково.

На территории Амурской области наблюдается сложная паводковая ситуация, в результате которой дорожные условия ухудшаются. В публикации ведомства содержится просьба к водителям соблюдать осторожность на дорогах.

Ранее, 29 июля, стало известно о возникновении угрозы паводков в Хабаровском крае. Предупреждение относится к населенным пунктам, расположенным вдоль реки в Верхнебуреинском районе.