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В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесных массивов

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В Турции задержан подозреваемый в поджоге лесных массивов, сообщают власти. Причастность мужчины к пожарам сейчас устанавливается. Ситуация в регионе остается сложной. Около 100 россиян в Бодруме эвакуированы из трех гостиниц, сообщают в генконсульстве РФ в Анталье. На востоке пригорода возник серьезный очаг возгорания, передает телеканал «Известия». Туристов разместили в отели подальше от опасного места. Многие туристы не успели забрать свои вещи из отеля.

Число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410 человек, сообщил глава местного Минздрава. Больше десятка граждан остаются в больницах. Жители страны оказывают помощь пострадавшим. Люди приносят питьевую воду, еду и вещи первой необходимости. Горящие регионы страны признаны зоной бедствия. При тушении лесных пожаров у Манавгата погибли двое рабочих. Активное горение продолжается в районе города Мармарис. Рядом с Бодрумом спасатели нашли группу африканских мигрантов. Выясняются причины нахождения посторонних на территории. Под контроль взято 88 лесных пожаров в 30 провинциях. Тем временем на Турцию обрушилась новая волна тепла. Жара усугубляет ситуацию с пожарами.

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