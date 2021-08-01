Египетские метеорологи предупредили о двух неделях аномальной жары

Египетские метеорологи сообщили про приближение затяжной аномальной жары. Средняя дневная температура в первые дни августа будет +42 °С, а к среде превысит +44 °С, передает телеканал «Известия». Кроме жары в ряде регионов ожидается высокая влажность, которая усилить ощущения от температуры на несколько градусов. По мнению синоптиков, пиковых значений температура достигнет в Луксоре — до +46 °С. Согласно прогнозам, аномальная жара продержится в стране ровно две недели.

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