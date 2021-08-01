В ЮАР значительно выросло число убийств носорогов браконьерами

В ЮАР возросло число убийств носорогов ради наживы. За полгода браконьеры уничтожили 249 животных, передает телеканал «Известия». В прошлом году этот показатель был ниже. Рост нападений связан со снятием ограничений из-за COVID-19. Передвижение между провинциями стало свободным. На ЮАР приходится почти 80% всех диких носорогов. Рогам животного приписывают целительную силу. На черном рынке за 1 кг сырья дают $60 тыс.

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