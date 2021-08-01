Актер Батлер подал в суд на продюсеров фильма «Падение Олимпа»

Актер Джерард Батлер подал в суд на продюсеров фильма «Падение Олимпа». Артист уверен, что сведения о сумме сборов были сильно занижены, передает телеканал «Известия». В иске говорится о неувязках, которые были выявлены в ходе независимого аудита. Джерард Батлер считает, что ему недоплатили около $10 млн. «Падение Олимпа» вышло на большие экраны в 2013 году. По официальным данным фильм собрал в мировом прокате порядка $170 млн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.