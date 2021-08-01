Прямой эфир
Общество
Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу на территории России
Мир
Конгрессмен потребовала продлить мораторий на выселение в США
Общество
Комфортное тепло придет в столичный регион в ближайшие дни
Общество
Эксперимент по маркировке антисептиков стартует в России 1 августа
Мир
Туристы в Турции пожаловались на невозврат денег при отказе от экскурсий
Наука
Космонавты с МКС опубликовали видеоэкскурсию по модулю «Наука»
Мир
Ученые предупредили о прохождении точки невозврата в изменении климата
Спорт
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура РФПЛ

В США звезда TikTok умер от полученных при стрельбе в кинотеатре ранений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звезда TikTok 19-летний Энтони Барахас и его 18-летняя подруга были застрелены в кинотеатре города Корона в американский штат Калифорния. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила телекомпания CNN.

Отравленная ссылка: TikTok назвали лидером по контенту о суициде
Какие санкции могут грозить соцсети, если она не удалит посты «групп смерти»

По ее информации, тиктокер вместе с девушкой отправились в кинотеатр на фильм «Судная ночь навсегда». После окончания сеанса сотрудники кинотеатра обнаружили раненого молодого человека и девушку, которая к тому времени уже скончалась от полученных огнестрельных ранений. Барахас был доставлен в местную больницу, однако спасти его врачам не удалось.

Известно, что полиция задержала 20-летнего молодого человека, которого обвиняют в убийстве. После обыска в его доме был обнаружен пистолет и другие улики, связанные с преступлением в кинотеатре. О мотивах преступления пока не сообщается.

Барахас был довольно известным американским блогером, на его аккаунт в социальной сети подписаны почти миллион человек.

В январе 2021 года по подозрению в убийстве подростка в торговом центре американского штата Луизиана были арестованы четыре девочки-подростка в возрасте от 12 до 14 лет. По данным правоохранителей, одна из нападавших нанесла 15-летней девочке удар ножом, остальные участницы происшествия транслировали инцидент в Facebook и Instagram. На одной из записей обвиняемая заявила, что гордится ударом, нанесенном пострадавшей в сердце.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021