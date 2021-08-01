В США звезда TikTok умер от полученных при стрельбе в кинотеатре ранений

Звезда TikTok 19-летний Энтони Барахас и его 18-летняя подруга были застрелены в кинотеатре города Корона в американский штат Калифорния. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила телекомпания CNN.

По ее информации, тиктокер вместе с девушкой отправились в кинотеатр на фильм «Судная ночь навсегда». После окончания сеанса сотрудники кинотеатра обнаружили раненого молодого человека и девушку, которая к тому времени уже скончалась от полученных огнестрельных ранений. Барахас был доставлен в местную больницу, однако спасти его врачам не удалось.

Известно, что полиция задержала 20-летнего молодого человека, которого обвиняют в убийстве. После обыска в его доме был обнаружен пистолет и другие улики, связанные с преступлением в кинотеатре. О мотивах преступления пока не сообщается.

Барахас был довольно известным американским блогером, на его аккаунт в социальной сети подписаны почти миллион человек.

В январе 2021 года по подозрению в убийстве подростка в торговом центре американского штата Луизиана были арестованы четыре девочки-подростка в возрасте от 12 до 14 лет. По данным правоохранителей, одна из нападавших нанесла 15-летней девочке удар ножом, остальные участницы происшествия транслировали инцидент в Facebook и Instagram. На одной из записей обвиняемая заявила, что гордится ударом, нанесенном пострадавшей в сердце.