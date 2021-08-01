Пять человек пострадали в результате стрельбы в Индианаполисе

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в американском Индианаполисе в субботу, 31 июля. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщил телеканал Fox59.

По предварительным данным, инцидент произошел около 16:30 по местному времени (23:30 мск того же дня) на парковке возле похоронного бюро. В полиции добавили, что в момент происшествия в бюро проходила служба.

Сотрудники полиции, прибыв на место стрельба обнаружили трех пострадавших, позднее им сообщили еще о двух раненых. Отмечается, что в происшествии пострадала четырехлетняя девочка, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Расследование инцидента продолжается. В полиции заявили, что незадолго до стрельбы к парковке подошел неизвестный мужчина. По неизвестной причине завязалась ссора, которая и закончилась стрельбой.

26 июля сообщалось, что по меньшей мере трое погибли и пятеро получили ранения в результате серии перестрелок в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон).