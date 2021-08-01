Прямой эфир
Общество
Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу на территории России
Мир
Конгрессмен потребовала продлить мораторий на выселение в США
Общество
Комфортное тепло придет в столичный регион в ближайшие дни
Общество
Эксперимент по маркировке антисептиков стартует в России 1 августа
Мир
Туристы в Турции пожаловались на невозврат денег при отказе от экскурсий
Наука
Космонавты с МКС опубликовали видеоэкскурсию по модулю «Наука»
Мир
Ученые предупредили о прохождении точки невозврата в изменении климата
Спорт
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура РФПЛ

Пять человек пострадали в результате стрельбы в Индианаполисе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в американском Индианаполисе в субботу, 31 июля. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщил телеканал Fox59.

По предварительным данным, инцидент произошел около 16:30 по местному времени (23:30 мск того же дня) на парковке возле похоронного бюро. В полиции добавили, что в момент происшествия в бюро проходила служба.

Сотрудники полиции, прибыв на место стрельба обнаружили трех пострадавших, позднее им сообщили еще о двух раненых. Отмечается, что в происшествии пострадала четырехлетняя девочка, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Расследование инцидента продолжается. В полиции заявили, что незадолго до стрельбы к парковке подошел неизвестный мужчина. По неизвестной причине завязалась ссора, которая и закончилась стрельбой.

26 июля сообщалось, что по меньшей мере трое погибли и пятеро получили ранения в результате серии перестрелок в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021