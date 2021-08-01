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СК по Тверской области начал проверку гибели утонувшей девочки

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Следователи Следственного комитета по Тверской области начали проверку в рамках расследования гибели 17-летней девочки, которая утонула в реке Волге, протекающей в Старице. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетней 2004 года рождения, которая 31 июля текущего года утонула в реке Волге города Старицы», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

Так, на месте гибели подростка работают следователи и криминалисты, а также сотрудники МЧС и МВД. Параллельно ведется опрос свидетелей трагедии.

Отмечается, что признаков насильственных действий на теле утонувшей обнаружено не было, в рамках установления причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне, 30 июля, стало известно о том, что Следственный комитет Томской области организовал проверку по факту гибели подростка, который утонил в реке Томь.

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