Бутылку шампанского при крещении субмарины США разбили с третьего раза

Церемония спуска на воду новой атомной подводной лодки ВМС США Hyman G. Rickover (SSN 795) была нарушена. Традиционную бутылку шампанского удалось разбить о борт лишь с третьего раза.

Спуск субмарины, построенной компанией General Dynamics, происходил на верфи города Гротон в штате Коннектикут.

Согласно традиции судоверфи, почетная роль разбить бутылку предоставляется женщине.

Изначально бутылку должна была разбить супруга бывшего начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта Дарлин. Однако в последний момент она передумала и передала эту обязанность своей дочери Саре, которая работает в судостроительной компании.

Две попытки разбить бутылку окончились неудачей, что согласно поверью моряков, считается плохим знаком для корабля. Завершить церемонию удалось лишь с третьего раза.

В Северодвинске 30 июля был спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Красноярск» проекта 885 «Ясень-М». Гендиректор предприятия Михаил Будниченко дал команду на вывод, после чего по традиции о борт подлодки бутылку шампанского разбил будущий командир субмарины капитан 2-го ранга Иван Артюшин.