Конгрессмен потребовала продлить мораторий на выселение в США

В США конгрессмен-демократ от штата Миссури Кори Буш провела ночь на субботу, 31 июля, на ступенях перед зданием Капитолия. Таким образом член палаты представителей хотела выразить протест из-за прекращения действия моратория на выселение граждан, которые оказались без средств на оплату жилья из-за кризиса, вызванного пандемией. Об этом в субботу, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

«Сегодня к полуночи, если ничего не произойдет, если палата представителей, сенат или администрация не предпримут каких-то действий, 7 млн человек окажутся под угрозой выселения», — заявила политик.

При этом агентство отмечает, что Буш до начала своей политической карьеры сама трижды оказывалась в положении, когда она была лишена жилья и была вынуждена вместе с детьми ночевать в машине. Кроме того, конгрессмена пришли поддержать ее коллеги и однопартийцы Аянна Прессли (от Массачусетса) и Ильхан Омар (от Миннесоты).

Действие моратория на выселение, введенного на федеральном уровне Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США почти год назад, истекло 31 июля. Палата представителей Конгресса 30 июля ушла на семинедельные каникулы. В последний день заседаний законодатели не смогли согласовать продление моратория до 18 октября: республиканцы заблокировали данную инициативу. Кроме того, среди демократов это предложение также поддержали не все, в результате на голосование оно так и не было вынесено.

Ранее, 29 июля, президент США Джо Байден попросил конгресс продлить мораторий и дал понять, что его администрация не продлит его снова без одобрения конгресса. Как отметила в своем заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, такая ситуация сложилась из-за недавнего решения Верховного суда, который постановил, что «CDC потребуется четкое и конкретное разрешение Конгресса <...> на продление моратория после 31 июля».

Ранее, 30 июля, эксперты Принстона, Гарварда и Чикаго в своей работе «Закредитованный спрос» заявили об огромном разрыве между богатыми и бедными американцами. По их мнению, в США нет даже намека на то, что ситуация может выправиться. Бедные американцы берут всё больше кредитов. Богатые жители Штатов не успевают тратить деньги. Итог — падение совокупного спроса и платежеспособности. Изменить положение дел можно повышением налогов для богатых. Правда, власти вряд ли пойдут на индексацию сборов. В Штатах именно богатые финансируют политиков.