Фехтовальщица из Франции оценила поединок с россиянками

Саблистка из Франции Сесилия Берде, которая завоевала серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио в финале командного первенства, положительно оценила тактическое поведение российских коллег во время поединка. Об этом она сообщила в субботу, 31 июля.

По ее словам, как только француженки предпринимали попытку восстановить контроль, российские спортсменки производили замены.

«Это обман! Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь два-три укола, сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя уже есть две минуты. Чувствовала, что Ольга Никитина паникует. Она смотрела на меня, и у нее были такие глаза, это что-то. Знала, что она дважды сменит саблю! У них такая культура. Как только они делают два укола, говорят: «Простите, у меня оружие сломано», — поделилась Берде в своем интервью изданию Lequipe.

Тем не менее она указала, что Никитина оказалась достойным соперником, и ее победа не расстроила Берде. Француженка отметила, что она с уважением относится к своим соперницам и считает заслуженной победу российских спортсменок.

Ранее этим же днем, 31 июля, российских саблисток поздравил президент России Владимир Путин, отметив достойное выступление спортсменок.

Ранее в этот же день российские спортсменки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева одержали победу над командой Франции в финале олимпийского командного турнира по сабле. Встреча завершилась со счетом 45:41.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.