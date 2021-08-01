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Женщина погибла и ребенок пострадал в ДТП с участием Lexus в Крыму

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Жертвой ДТП в Крыму с участием внедорожника Lexus стала одна женщина. Еще двое взрослых пострадали, а 11-летний ребенок попал в реанимацию, о чем в субботу, 31 июля, сообщает Telegram-канал «Крымский канал».

Уточняется, что столкновение произошло на евпаторийской трассе. По предварительной информации, водитель Lexus спровоцировал смертельное ДТП в Крыму, когда предпринял попытку обгона.

«Внедорожник Lexus спровоцировал столкновение, в результате которого погибла женщина, 11-летний ребенок находится в реанимации, двое взрослых — в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее этим же днем, 31 июля, стало известно о том, что на трассе Р-23 Санкт-Петербург–Псков произошло ДТП, по итогу которого погибли три человека.

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