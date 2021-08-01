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Ректор рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Нижнем Новгороде

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Состояние пострадавших при пожаре в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде, отправленных в больницу, удовлетворительное. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил на своей странице в Instagram ректор вуза Николай Карякин.

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«Двое пострадавших в больнице, отравление продуктами горения. Состояние удовлетворительное», — написал он. Ректор также добавил, что проливка здания продолжается.

Ранее стало известно, что за помощью к врачам обратились семь человек. Пятеро получили ее на месте, еще двое пострадавших с отравлением продуктами горения были госпитализированы в токсикологический центр городской клинической больницы № 33.

Всего при пожаре пострадали девять человек. Все они иностранные граждане, поскольку здание предназначалось для иностранцев. По данным РЕН ТВ, двое пострадавших — граждане Малайзии.

Пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета вспыхнул ранее в этот же день. Из здания были спасены 25 человек, 65 человек эвакуированы. Возгорание охватило площадь в 1 тыс. кв. м.

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