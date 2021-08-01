Пожар в нижегородском общежитии полностью потушили

Пожар в общежитии Медицинского университета в Нижнем Новгороде полностью потушили. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.

В сообщении пресс-службы отмечается, что возгорание было ликвидировано 1 августа в 00:48 мск на площади 1 тыс. кв. м. Всего к ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области, в том числе 82 человека и 25 единиц техники.

Пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета вспыхнул ранее в этот же день. Из здания были спасены 25 человек, 65 человек эвакуированы. Возгорание охватило площадь в 1 тыс. кв. м.

Всего при пожаре пострадали девять человек. Все они иностранные граждане, поскольку здание предназначалось для иностранцев. По данным РЕН ТВ, двое пострадавших — граждане Малайзии. Уточняется, что двое пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.