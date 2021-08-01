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Тихановская в Лос-Анджелесе провела встречу с белорусской диаспорой

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в субботу, 31 июля, встретилась в Лос-Анджелесе с представителями белорусской диаспоры и назвала их своей семьей.

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«Где бы мы ни жили, на каком бы языке ни разговаривали на работе, мы все — одна нация, одна семья. Мы читаем детям одни и те же сказки, скучаем по одним и тем же городам, боремся против одной и той же беды. Спасибо вам за то, что у меня такая семья», — говорится в ее Telegram-канале, где были опубликованы снимки со встречи.

Оппозиционер посоветовала пришедшим на встречу белорусам использовать все возможности для приближения перемен в республике, писать письма заключенным и собирать акции солидарности.

Тихановская находится в США с 18 июля, 28 июля она встретилась с американским лидером Джо Байденом. После встречи она заявила, что призвала Байдена помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она подчеркнула, что рада встрече с американским лидером. Однако в США официальных заявлений по прошедшей встрече не делали.

В тот же день в интервью RTVI Тихановская заявила, что жалеет об отъезде из Белоруссии, и отметила, что к тому моменту белорусы и сами не имели никаких координационных структур и четкого плана действия.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Лукашенко, начались акции протеста. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее сторонники не признали результаты голосования. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной. Сама Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

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