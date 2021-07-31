Лашет пригрозил РФ санкциями от Германии за «геополитическое оружие»

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и возможный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Армин Лашет заявил, что Германия не допустит использование Россией газопровода «Северный поток – 2» в качестве рычага геополитического давления. Об этом он сообщил в субботу, 31 июля, в интервью польской газете Rzeczpospolita, пытаясь успокоить критиков проекта.

По его словам, страна готова будет ввести санкции против России в случае необходимости.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза», — добавил Лашет.

Кандидат на пост бундесканцлера подчеркнул, что таким образом Европа при помощи «Северного потока – 2» сможет предотвратить деструктивную деятельность РФ.

Кроме того, Лашет отметил, что Германия считает недопустимыми «нарушения международного права» Россией и нападки на западные демократии.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

Ранее, 14 июля, кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока заявил, что проект «Северный поток – 2» является экономическим, но необходимо избежать геополитических рисков для Украины, которые могут быть урегулированы при выдаче очередного разрешения от Евросоюза. Как он напомнил, эксплуатация газопровода не должна «обезводить» Украину, это гарантировала федеральный канцлер Ангела Меркель.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна потеряет доходы от отсутствия транзита газа, Лашет отметил, что в ФРГ понадобится «больше газа в следующие годы».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.