Девушка помогла найти участников штурма Капитолия на сайте знакомств

Гражданка Соединенных Штатов, 20-летняя представительница либерального направления по имени Клэр поделилась историей о том, как она использовала сайт знакомств Bumble, чтобы помочь американскому Федеральному бюро расследований раскрыть участника штурма здания Капитолия. Об этом она рассказала в субботу, 31 июля, изданию Huffington Post.

По ее словам, мотивацией для помощи правительству США стал призыв американского президента Джо Байдена к населению помочь в раскрытии беспорядков в Капитолии. Так, защитница либеральных ценностей преобразовала свой профиль в Bumble: удалила свою фотографию с феминистическим посылом и выставила себя сторонником консервативных идей.

В приложении девушке удалось связаться с 32-летним Эндрю Квентином Таако — одним из подозреваемых в участии в беспорядках 6 января. Он выслал девушке фотографию, на которой американец, предположительно, участвует в штурме Капитолия, а также поделился историей о том, как ему залили лицо перцовым баллончиком.

Клэр завязала переписку с Таако, в профиле которого указывалось, что он находится в американском штате Вирджиния. После не вызывающих подозрения любезностей и ослабления бдительности собеседника девушка стала допрашивать Таако. Он подтвердил, что в момент штурма капитолийского здания он находился неподалеку от места событий. Клэр также удалось уговорить подозреваемого поделиться фотографией, на которой его четко видно среди участников январского штурма, на что мужчина согласился и добавил, что изображение было сделано перед тем, как американский полицейский залил его лицо перцовой смесью.

Как только предположения Клэр об участии Таако в штурме Капитолия подтвердились, она нашла профиль мужчины на Facebook и передала полученные сведения ФБР.

Спустя три месяца с девушкой связался специальный агент, чтобы уточнить у нее некоторые сведения. Спустя полгода после начала диалога в Bumble Таако был арестован.

Дальнейшее расследование доказало, что мужчина действительно участвовал в штурме здания Капитолия и был замечен в насильственных действиях в отношении сотрудников правоохранительных органов, о чем свидетельствует ряд изображений. На одном из них Таако бьет полицейского кнутом, на другом — разгуливает с ним по зданию Капитолия, а на третьем — распыляет перцовый баллончик в лицо полицейскому.

Ранее, 19 июля, стало известно о вынесении первого приговора за совершение уголовного преступления во время штурма здания Капитолия 38-летнему жителю Флориды Полу Ходжкинсу. Он был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения за «препятствование усилиям конгресса по подведению итогов и подтверждению результатов голосования на выборах» президента США.

В ноябре 2020 года в США прошли президентские выборы, по результатам которых 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. 7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США.

Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббит со стороны манифестантов и полицейский.

30 июня нижняя палата конгресса США утвердила резолюцию о формировании специального комитета для расследования вторжения в Капитолий 6 января. Главной задачей определено «проведение расследования и сообщение о фактах, обстоятельствах и первопричинах акта внутреннего терроризма в отношении комплекса Капитолия США, касающегося попыток помешать мирной передаче власти в стране».

24 июня сообщалось, что по делу о штурме Капитолия 49-летняя уроженка штата Индиана Анна Морган-Ллойд получила три года условно. Она призналась, что не ожидала, что мирная демонстрация в поддержку Трампа превратится в демонстрацию насилия.