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Туристов из Ичмилера эвакуировали из отелей из-за пожаров

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Туристов в курортном городе Ичмилер, расположенном в Турции, спешно эвакуируют в более безопасные зоны на фоне сильных пожаров. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил корреспондент «Известий», показав процесс эвакуации на видео.

На кадрах можно наблюдать, как толпы приезжих с чемоданами в спешке садятся в специальные автобусы и покидают отели. Огонь подошел совсем близко, отмечается, что даже с отдыха с бассейнов на территории отеля прекрасно видно пламя пожаров.

«Началась эвакуация туристов из отеля, который расположен в непосредственной близости от пожара. Их отвезут в отели, которые расположены в более безопасных курортных зонах», — передал корреспондент «Известий».

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Отмечается, что многие из туристов не в курсе направления, по которому их планируют повезти. При этом некоторые даже пытаются вернуться в отель, чтобы забрать свои вещи.

Ранее этим же днем, 31 июля, корреспондент «Известий» сообщил о том, что огонь в турецком Ичмилере подступил к домам и отелям.

Как уточнили местные власти, днем в тушении огня было задействовано около 25 пожарных, однако принятые меры оказались не столь эффективными. Силы пожарной авиации сосредоточились в районе Мармариса, где было зафиксировано самое мощное возгорание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновение лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил тем же днем.

Также в этот же день глава минздрава республики Фахреттин Коджа рассказал, что число людей, пострадавших от лесных пожаров в Турции, увеличилось до 410 человек.

29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Тогда же Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

30 июля пожарным в Турции удалось локализовать 70 лесных пожаров из 81.

Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе.

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