Туристы в Турции пожаловались на невозврат денег при отказе от экскурсий
Туристы, находящиеся сейчас на турецких курортах, где бушуют лесные пожары, жалуются на то, что не могут вернуть деньги за ранее оплаченные туры. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает корреспондент «Известий».
По словам одного из отдыхающих, они заранее оплатили экскурсию в Памуккале, но из-за эвакуации ее отменили. При этом людям обещают перенести поездку, а когда туристы изъявили желание отказаться от нее и вернуть деньги, стали всячески пытаться выкручиваться. И вот уже несколько дней деньги возвращать отказываются.
Люди бояться, что, если экскурсия все же состоится и они покинут отель, назад они уже вернуться не смогут и лишатся своих вещей и документов, поскольку часто происходит эвакуация.
На данный момент, из-за опасности распространения огня, туристов собирают в холле гостиниц, они буквально сидят на чемоданах.
Ранее в этот день стало известно, что турецком Ичмилере недалеко от Мармариса вновь разгорелся пожар. Пламя начинает подступать к отелям и жилым домам. Отмечается, что огонь находится в 100 м от зданий. Как уточнили местные власти, днем в тушении огня было задействовано около 25 пожарных, однако принятые меры оказались не столь эффективными. Силы пожарной авиации сосредоточились в районе Мармариса, где было зафиксировано самое мощное возгорание. Позже несколько вертолетов перебросили в Ичмилер.
По сообщает Euronews Turkey со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, в Турции 81 из 98 пожаров, вспыхнувших в 26 провинциях в период с 28 по 31 июля, находятся под контролем, а 10 пожаров продолжаются. Однако после этого заявления в Самандаг и Бодрум вспыхнули новые пожары.
Ранее этим же днем, 31 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновение лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил тем же днем.
Также в этот же день глава минздрава республики Фахреттин Коджа рассказал, что число людей, пострадавших от лесных пожаров в Турции, увеличилось до 410 человек.
29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине.
Тогда же Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров.
Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе.