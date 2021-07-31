Прямой эфир
Наука
Космонавты с МКС опубликовали видеоэкскурсию по модулю «Наука»
Мир
Ученые предупредили о прохождении точки невозврата в изменении климата
Спорт
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура РФПЛ
Мир
Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции
Происшествия
Открытое горение в нижегородском общежитии ликвидировано
Общество
Панды из Московского зоопарка получили подарки на день рождения
Мир
Экс-секретарь СНБО Украины ударил советника главы офиса Зеленского
Спорт
Саблистка Позднякова сообщила о планах взять паузу в карьере после ОИ

Космонавты с МКС опубликовали видеоэкскурсию по модулю «Наука»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Космонавты с Международной космической станции (МКС) — Олег Новицкий и Петр Дубров — опубликовали небольшую видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Соответствующими кадрами в субботу, 31 июля, поделился Новицкий.

На видеозаписи можно наблюдать внутреннее устройство многоцелевого модуля. В скором времени ожидается более подробная экскурсия по «Науке».

Подняли «Науку»: российский модуль успешно пристыковался к МКС
Какие эксперименты ученые собираются провести на новом оборудовании

«Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля «Наука»! Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице российского космонавта в Twitter.

Ранее этим же днем, 31 июля, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уведомил о том, что в «Науке» была завершена очистка атмосферы.

Накануне, 30 июля, модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

Позже Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Позднее космонавты сообщили, что их удалось отключить.

В «Роскосмосе» пояснили, что работа двигателей была связана с процессом перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС».

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе, не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021