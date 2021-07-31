В турецком Ичмилере повторный пожар приблизился к жилым домам и отелям

В городе Ичмилер, расположенном в Турции, вновь разгорелся пожар. Пламя начинает подступать к отелям и жилым домам, о чем стало известно в субботу, 31 июля.

Отмечается, что огонь находится в 100 м от зданий.

«Два дня назад город подвергся сильнейшему пожару, он буквально весь был окружен огнем, но пожар был потушен. Местный турбизнес пришел на помощь, отдыхающих вывозили из горящего города на прогулочных лодках. Но много туристов, в том числе российских, осталось. А сегодня пожар разгорелся вновь, огонь начинает подступать к жилым домам и отелям», — передает корреспондент «Известий».

Как уточнили местные власти, днем в тушении огня было задействовано около 25 пожарных, однако принятые меры оказались не столь эффективными. Силы пожарной авиации сосредоточились в районе Мармариса, где было зафиксировано самое мощное возгорание.

В настоящий момент над Ичмилером кружат вертолеты и сбрасывают воду на огненные участки.

Ранее этим же днем, 31 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновение лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил тем же днем.

Также в этот же день глава минздрава республики Фахреттин Коджа рассказал, что число людей, пострадавших от лесных пожаров в Турции, увеличилось до 410 человек.

29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Тогда же Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

30 июля пожарным в Турции удалось локализовать 70 лесных пожаров из 81.

Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе.