Ротвейлер напал на двоих детей в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Подмосковье на двоих детей напала собака породы ротвейлер, сообщает 31 июля пресс-служба Следственного комитета.

ЧП произошло в СНТ «Солнечный» Чеховского городского округа. В ходе прогулки мать с двумя детьми подошла к частному дому для покупки овощей у хозяйки участка. В это время с участка выбежала на улицу собака породы ротвейлер. Животное сначала напало на 4-летнюю девочку, а затем повалила коляску, в которой находился 11-месячный мальчик, и начала кусать его за голову.

Попытки матери детей и хозяйки пса отогнать его от детей не увенчались успехом, пока на помощь не подоспели прохожие. Они остановили собаку, а затем вызвали «скорую помощь».

Дело возбуждено по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 118 УК РФ).

20 июня прокуратура Москвы начала проверку по факту нападения собаки породы доберман на четырехлетнего ребенка. Животное выгуливала хозяйка, но пес был без намордника и поводка.