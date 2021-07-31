Прямой эфир
Спорт
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура РФПЛ
Мир
Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции
Происшествия
Открытое горение в нижегородском общежитии ликвидировано
Общество
Панды из Московского зоопарка получили подарки на день рождения
Мир
Экс-секретарь СНБО Украины ударил советника главы офиса Зеленского
Спорт
Саблистка Позднякова сообщила о планах взять паузу в карьере после ОИ
Мир
В Бодруме эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей
Спорт
Швейцарская теннисистка Бенчич завоевала золотую медаль на Олимпиаде

Ротвейлер напал на двоих детей в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Подмосковье на двоих детей напала собака породы ротвейлер, сообщает 31 июля пресс-служба Следственного комитета.

Собачье место: в России могут ввести единые правила посещения кафе с животными
Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу

ЧП произошло в СНТ «Солнечный» Чеховского городского округа. В ходе прогулки мать с двумя детьми подошла к частному дому для покупки овощей у хозяйки участка. В это время с участка выбежала на улицу собака породы ротвейлер. Животное сначала напало на 4-летнюю девочку, а затем повалила коляску, в которой находился 11-месячный мальчик, и начала кусать его за голову.

Попытки матери детей и хозяйки пса отогнать его от детей не увенчались успехом, пока на помощь не подоспели прохожие. Они остановили собаку, а затем вызвали «скорую помощь».

Дело возбуждено по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 118 УК РФ).

20 июня прокуратура Москвы начала проверку по факту нападения собаки породы доберман на четырехлетнего ребенка. Животное выгуливала хозяйка, но пес был без намордника и поводка.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021