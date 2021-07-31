«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура РФПЛ

Футболисты «Локомотива» одержали победу над ЦСКА в матче второго тура «Тинькофф Российской премьер-лиги», передает «Спорт Экспресс».

Московское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу красно-зеленых. В составе железнодорожников отметился Федор Смолов (22-я минута) и Рифат Жемалетдинов (59).

Гол за ЦСКА на 18-й минуте забил Кристиян Бистрович.

26 июля ЦСКА одержал победу над «Уфой» (1:0) в матче первого тура на стадионе «ВЭБ Арена». Это был первый официальный матч после назначения Алексея Березуцкого на пост главного тренера клуба.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» с шестью очками в активе занимает второе место, уступая «Рубину» по дополнительным показателям. Армейцы с тремя очками находятся на восьмой позиции.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Уфой», а армейцы также на выезде с «Динамо».