Открытое горение в нижегородском общежитии ликвидировано

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в медицинском общежитии Нижнего Новгорода. Об этом в субботу, 31 июля, сообщили в региональном управлении МЧС.

При пожаре пострадали девять человек.

Как рассказали ТАСС в администрации вуза, все пострадавшие при пожаре имеют иностранное гражданство.

«Все [пострадавшие] — иностранные граждане. <…> Это всё здание для иностранцев. Пока, какое гражданство, какие страны, не уточняется», — сказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, двое пострадавших — граждане Малайзии.

Пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета вспыхнул ранее в этот же день.

Из здания были спасены 25 человек, 65 человек эвакуированы.

На данный момент пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м. К борьбе с пламенем привлечены 73 человека и 35 единиц техники.