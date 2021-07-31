Пропавшую в Грузии австралийку нашли мертвой

Гражданка Австралии Шанай Брук найдена мертвой в Грузии. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает телекомпания Rustavi 2.

По одной из версий, девушку убили. Ее тело нашли в ущелье под колесом обозрения. Оно было прикрыто ветками и листьями.

По данным журналистов, женщина пропала сутки назад. Подруга Брук распространила в социальных сетях информацию о ее исчезновении.

Шанай Брук в последний раз видели 30 июля в 15:33 по местному времени (16:33 мск), когда она выходила из дома. Через час она связалась с подругой и сказала, что находится на горе Мтацминда. Во время разговора по телефону, по словам подруги, на Брукс было совершено нападение, она просила помощи.

Гражданка Австралии работала педагогом в Батуми и приехала в Тбилиси на отдых.