В Совфеде поддержали идею формирования народной программы «Единой России»

Сенатор РФ от Мурманской области, заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко поддержала идею «Единой России» о проведении опроса среди граждан по ключевым разделам предвыборной программы партии.

Как отмечается на сайте «Единой России», за последние две недели в опросе по основным разделам программы приняли участие почти миллион человек. Наиболее активно в опросе на сайте NP.ER.RU участвуют жители Ростовской области, Ставропольского края, Чеченской Республики и Краснодарского края. В десятку регионов-лидеров также вошли Оренбургская, Брянская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская и Тульская области.

«Народная программа — это объективный и точный инструмент учета запросов граждан, выявления проблемных вопросов. Очень важно, что такая возможность — поделиться своим мнением и предложениями, обозначить проблему и ее решение — предоставлена каждому», — сказала Кусайко в беседе с «Известиями» 31 июля.

Она отметила, что таким образом все жители России могут принять участие в развитии страны, в ее будущем.

«Также имеет большое значение то, что предложения поступают с учетом местных и региональных особенностей. К примеру, Мурманская область, которую я представляю в Совете Федерации, входит в Арктическую зону Российской Федерации, имеет свои климатические и географические особенности, а соответственно, требует особых решений», — отметила член Совфеда.

По ее словам, к северным регионам нужен особый подход со стороны государства. Одним из самых приоритетных направлений в сфере социального развития Арктической зоны РФ должно стать повышение доступности медицинской помощи, отметила Кусайко.

«Для районов Крайнего Севера с их суровым климатом и удаленностью территорий проблема дефицита медицинских кадров, а также специалистов узкого профиля стоит особенно остро. Для преодоления кадрового дефицита важно повышать престиж и социальный статус профессии, обеспечивать врачей жильем и социальными гарантиями, увеличить базовый оклад работников медучреждений», — сказала сенатор.

По ее словам, в целях повышения доступности медпомощи нужно развивать мобильную медицину, телемедицинские технологии, а также высокотехнологичную медицинскую помощь.

«Уверена, что только совместными усилиями, при этом учитывая мнения самих жителей, мы сделаем нашу жизнь лучше», — заключила сенатор.

17 июля «Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании электронно можно двумя способами. Первый — проголосовать на сайте NP.ER.RU в одном из 11 разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй способ — направить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и офлайн-формат — можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или депутата.