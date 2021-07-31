Прямой эфир
Спорт
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура РФПЛ
Мир
Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции
Происшествия
Открытое горение в нижегородском общежитии ликвидировано
Общество
Панды из Московского зоопарка получили подарки на день рождения
Мир
Экс-секретарь СНБО Украины ударил советника главы офиса Зеленского
Спорт
Саблистка Позднякова сообщила о планах взять паузу в карьере после ОИ
Мир
В Бодруме эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей
Спорт
Швейцарская теннисистка Бенчич завоевала золотую медаль на Олимпиаде

В Совфеде поддержали идею формирования народной программы «Единой России»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор РФ от Мурманской области, заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко поддержала идею «Единой России» о проведении опроса среди граждан по ключевым разделам предвыборной программы партии.

Как отмечается на сайте «Единой России», за последние две недели в опросе по основным разделам программы приняли участие почти миллион человек. Наиболее активно в опросе на сайте NP.ER.RU участвуют жители Ростовской области, Ставропольского края, Чеченской Республики и Краснодарского края. В десятку регионов-лидеров также вошли Оренбургская, Брянская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская и Тульская области.

Голосовое обобщение: в АПЭК оценили возможности партий перед выборами
Как на ход кампании влияет пандемия COVID-19

«Народная программа — это объективный и точный инструмент учета запросов граждан, выявления проблемных вопросов. Очень важно, что такая возможность — поделиться своим мнением и предложениями, обозначить проблему и ее решение — предоставлена каждому», — сказала Кусайко в беседе с «Известиями» 31 июля.

Она отметила, что таким образом все жители России могут принять участие в развитии страны, в ее будущем.

«Также имеет большое значение то, что предложения поступают с учетом местных и региональных особенностей. К примеру, Мурманская область, которую я представляю в Совете Федерации, входит в Арктическую зону Российской Федерации, имеет свои климатические и географические особенности, а соответственно, требует особых решений», — отметила член Совфеда.

По ее словам, к северным регионам нужен особый подход со стороны государства. Одним из самых приоритетных направлений в сфере социального развития Арктической зоны РФ должно стать повышение доступности медицинской помощи, отметила Кусайко.

«Для районов Крайнего Севера с их суровым климатом и удаленностью территорий проблема дефицита медицинских кадров, а также специалистов узкого профиля стоит особенно остро. Для преодоления кадрового дефицита важно повышать престиж и социальный статус профессии, обеспечивать врачей жильем и социальными гарантиями, увеличить базовый оклад работников медучреждений», — сказала сенатор.

По ее словам, в целях повышения доступности медпомощи нужно развивать мобильную медицину, телемедицинские технологии, а также высокотехнологичную медицинскую помощь.

«Уверена, что только совместными усилиями, при этом учитывая мнения самих жителей, мы сделаем нашу жизнь лучше», — заключила сенатор.

17 июля «Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании электронно можно двумя способами. Первый — проголосовать на сайте NP.ER.RU в одном из 11 разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй способ — направить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и офлайн-формат — можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или депутата.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021