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Футболисты «Динамо» обыграли «Уфу»

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Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл «Уфу» со счетом (2:3) в матче второго тура чемпионата РПЛ, потеряв после 80-й минуты преимущество в два гола, передает 31 июля «Спорт-Экспресс».

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На 76-й минуте уфимцы остались в меньшинстве со счетом 0:2 после удаления Руслана Фищенко.

В первом тайме счет открыл полузащитник бело-голубых Даниил Фомин, дважды реализовавший пенальти.

Однако вышедший на замену игрок «Уфы» Гамид Агаларов сравнял счет, оформив дубль после 80 минут игры.

Победу «Динамо» принес гол Себастьяна Шиманьски на 89-й минуте.

После матча «Динамо» занимает первую строку в турнирной таблице РПЛ с шестью очками в активе. «Уфа» находится на 15-й позиции, не имея очков в активе.

26 июля «Уфа» проиграла ЦСКА со счетом 1:0 в матче первого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» на стадионе «ВЭБ Арена».

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