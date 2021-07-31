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Число пострадавших при пожаре в нижегородском общежитии достигло девяти

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При пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде пострадали девять человек, среди них двое граждан Малайзии, передает 31 июля телеканал РЕН ТВ.

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По его данным, двое пострадавших были доставлены в больницу, остальным медицинская помощь была оказана на месте.

Пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета вспыхнул ранее в этот же день. Предварительно известно, что возгорание началось на четвертом этаже. По перекрытиям огонь перешел на чердачные помещения

Из здания были спасены 25 человек, 65 человек эвакуированы. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

На данный момент пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м. К борьбе с пламенем привлечены 73 человека и 35 единиц техники.

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