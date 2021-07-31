Пожар в общежитии Нижнего Новгорода локализовали на площади 1 тыс. кв. м

Пожар в общежитии в Нижнем Новгороде локализован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом в субботу, 31 июля, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В 20:30 объявлена локализация открытого горения», — уточнили спасатели.

Пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета вспыхнул ранее в этот же день. Семь человек пострадали. Из здания были спасены 25 человек, 65 человек эвакуированы. Им оказывают помощь психологи МЧС.

К тушению пожара привлечены 43 человека и 15 единиц техники.