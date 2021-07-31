Семь человек пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде

Общежитие Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пожара, семь человек пострадали. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным МЧС, в общежитии произошло возгорание площадью 45 кв. м. Из здания были спасены 25 человек, 65 человек эвакуированы.

К тушению пожара привлечены 43 человека и 15 единиц техники.

Ранее, 14 мая, в общежитии аграрного колледжа в селе Подгородняя Покровка под Оренбургом вспыхнул пожар. Огонь повредил потолок и ковровое покрытие. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.