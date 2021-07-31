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В «Роскосмосе» обозначили сроки использования МКС

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«Роскосмос» планирует завершить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) в 2028 году. Об этом говорится в заявлении госкорпорации по итогам заседания научно-технического совета.

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В соответствии с выводами экспертов-конструкторов из-за старения значительной части оборудования российского сегмента МКС его эксплуатация после 2024 года влечет за собой дополнительные риски.

Также в «Роскосмосе» анонсировали создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Предполагается, что станция станет эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе, отмечается в заявлении.

Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация сократила сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС до полутора лет. Рогозин отметил, что процесс подготовки к экспериментам пересмотрели и теперь на постановку эксперимента уходит полтора, максимум два года.

Ранее, 18 апреля, вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил о планах Москвы выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции.

На следующий день вице-премьер предупредил, что ухудшение состояния МКС может иметь серьезные последствия вплоть до катастрофы. По его словам, Россия способна самостоятельно профинансировать проект РОСС, но готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров.

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