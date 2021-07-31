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Швейцарская теннисистка Бенчич завоевала золотую медаль на Олимпиаде

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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выиграла золотую медаль в женском одиночном разряде на Олимпийских играх в Токио. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Она обыграла чешскую спортсменку Маркету Вондроушову в двух сетах со счетом — 7:5, 2:6, 6:3.

Бенчич в финале сделала шесть брейков, дважды ошиблась при подаче, в то время как ее соперница допустила пять двойных ошибок.

Как сообщает издание, для швейцарской теннисистки Олимпиада была первой в карьере.

Днем ранее российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Олимпиады в Токио, где они встретятся с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Таким образом, у сборной ОКР в этой дисциплине будут золото и серебро.

Веснина и Карацев обыграли сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу россиян.

Павлюченкова и Рублев в полуфинале победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале олимпийского турнира по теннису в смешанном разряде со счетом 5:7, 6:4, 13:11.

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