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Первый в Подмосковье турбокольцевой перекресток появился в Подольске

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В подмосковном Подольске в микрорайоне Климовск на пересечении Старосимферопольского шоссе, Большой Серпуховской улицы и Южного обхода города поменялась схема движения.

Теперь там появился первый в регионе турбокольцевой перекресток. Новая схема даст автомобилистам возможность быстрее проезжать перекресток без дополнительного маневрирования по оптимальной траектории с помощью направляющей разметки. Как отмечает портал «Подмосковье сегодня», новый турбокольцевой перекресток появился в рамках программы «Долой глупые пробки» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Более 53 млрд рублей будет выделено на модернизацию транспортной системы РФ. Об этом 15 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Из них свыше 40 млрд рублей пойдут на опережающее строительство скоростной магистрали М-12 — это Москва — Нижний Новгород — Казань», — заявил Мишустин на заседании правительства. Он добавил, что трасса М-12 станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем.

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