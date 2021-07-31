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Саблистка Позднякова сообщила о планах взять паузу в карьере после ОИ

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Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Позднякова 31 июля объявила о намерении взять паузу в спортивной карьере.

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Она сообщила, что после окончания Олимпийских игр планирует взять перерыв в карьере для рождения ребенка.

«Не знаю по поводу чемпионата мира в Египте. Я собиралась взять паузу в карьере, но посмотрим», — цитирует Позднякову ТАСС.

Спортсменка также прокомментировала завоевание золотой медали, отметив, что не ставила перед собой первоначально такую задачу. По словам саблистки, важно получать удовольствие от соревнований.

«Нужен энергетический заряд. Мы сегодня отдали всех себя и всю энергию», — призналась спортсменка.

Ранее в этот день российские саблистки София Позднякова, Софья Великая, Ольга Никитина и Светлана Шевелева одержали победу над командой Франции в финале олимпийского командного турнира по сабле. Встреча завершилась со счетом 45:41.

Президент России Владимир Путин поздравил саблисток с победой и отметил, что они подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования.

В настоящий момент сборная ОКР, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей, занимает четвертое место в медальном зачете.

В свою очередь, четырехкратный чемпион мира в фехтовании на саблях россиянин Вениамин Решетников объявил 28 июля, что после ОИ возьмет паузу в карьере. По его словам, на Игры он отбирался в 2019 году, а проводятся соревнования в 2021 году и «загадывать» он не хочет.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

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