Директора турфирмы осудили за мошенничество в Мурманске

В Мурманске вынесен приговор бывшему директору туристической фирмы. Татьяну Фроленко обвиняют в мошенничестве. Ей вменяют по меньшей мере девять преступных эпизодов.

Женщина была задержана в 2017 году. С заявлением в полицию обратились несколько потерпевших, который заплатили деньги, но путёвок так и не увидели. Первое судебное заседание состоялось в 2019 году.

Фроленко даже объявляли в розыск, поскольку она скрывалась, отмечает ИА «Би-порт». Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.