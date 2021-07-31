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Директора турфирмы осудили за мошенничество в Мурманске

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В Мурманске вынесен приговор бывшему директору туристической фирмы. Татьяну Фроленко обвиняют в мошенничестве. Ей вменяют по меньшей мере девять преступных эпизодов.

Женщина была задержана в 2017 году. С заявлением в полицию обратились несколько потерпевших, который заплатили деньги, но путёвок так и не увидели. Первое судебное заседание состоялось в 2019 году.

Фроленко даже объявляли в розыск, поскольку она скрывалась, отмечает ИА «Би-порт». Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

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