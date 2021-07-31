Реконструкция аэропорта в Воронеже завершится в конце 2022 года

Администрация гражданских аэропортов объявила о поиске подрядчика, который сможет за 550,58 млн рублей выполнить строительно-монтажные работы на территории воронежского аэрокомплекса Чертовицкое.

Компания, победившая в тендере, займется удлинением взлетно-посадочных полос и маркировкой искусственных перекрытий. Также подрядчику предстоит оборудовать кабельные переходы, ограждение по периметру, установить светосигнальное оборудование, объекты радиотехнического обеспечения полетов. Работы планируется завершить к 1 ноября 2022 года. Средства на реконструкцию будут выделены из федерального бюджета, сообщает ИА «Абирег».

Новый терминал появится в аэропорту Мурманска в 2023 году. Соглашение о намерениях правительство региона подписало с ООО «Новапорт Холдинг». На текущий момент разработана дорожная карта и подготовлена проектная документация. На первом этапе запланировано строительство нового здания с перспективой будущего расширения перрона в рамках реконструкции аэропорта. Общий объем инвестиций превысит 2,3 млрд рублей.